Incendi, malori e allarmi: a Campolongo Maggiore a scuola di protezione civile

E' toccato alle scuole elementari San Pio X di Campolongo Maggiore ospitare venerdì la prima delle due tappe primaverili previste in provincia di Venezia dell'iniziativa "Scuola Sicura Veneto". Come da format ormai consolidato, durante l'esercitazione si sono svolte diverse prove di evacuazione e sono state spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori.

Analisi dopo le prove

A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della direzione protezione civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia e ai volontari di protezione civile si è svolta un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti, tra cui l'elicottero del Suem 118.

"Esercitazioni importanti"

Nel suo intervento l'assessore regionale alla Protezione Civile ha voluto sottolineare "l'importanza di queste esercitazioni che servono a testare le diverse situazioni e prepararsi in caso di rischi reali". Al termine della giornata è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile.