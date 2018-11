Maltempo, si lavora sulle strade del Veneto orientale. Squadre nel Bellunese

I lavori proseguono a pieno ritmo sia per risolvere le criticità emerse in alcune località e strade provinciali del Veneto orientale, in seguito all’ondata di piena del Piave, sia per garantire i soccorsi nei paesi del Bellunese martoriati dal maltempo, dove sono state inviate 9 squadre della protezione civile veneziana. A coordinare le operazioni è la Città metropolitana.

Le strade

Sulla SP48 a Noventa di Piave, via Ca' Memo: la strada è ancora chiusa e il ponte di barche deve essere ancora riaperto e si sta procedendo alla rimozione dei detriti. La strada è percorribile ma andrà riasfaltata.

Sulla SP51 Musile di Piave: strada chiusa, verrà riaperta entro la serata del 2 novembre.

Sulla SP83 Romanziol: la strada resta chiusa in attesa della rimozione dei sacchi di sabbia.

Soccorsi

Per quanto riguarda, invece, la macchina dei soccorsi: sono 9 le squadre di volontari della protezione civile Spinea, Mira e Venezia terraferma impegnate ad Auronzo e Tai di Cadore nella rimozione di alberi e a sostegno con mezzi e uomini ai colleghi del posto. Altre squadre sono pronte a partire tra oggi e domenica in caso di necessità. Questa sera ultimo bollettino del CCs (Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal prefetto prima di far cessare l'emergenza sul territorio metropolitano.