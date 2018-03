Nuovo sponsor cercasi: si parte da quasi mezzo milione per il logo sui cartelli degli stazi

Nuovo sponsor cercasi per i 43 stazi delle gondole a Venezia. Il Comune ha pubblicato sull'albo pretorio il bando di gara con cui si cercherà il successore del marchio d'abbigliamento "White Shark", con il suo inconfondibile logo che fino a questo momento ha fatto capolino in Canal Grande. Chi vorrà partecipare alla gara dovrà mettere sul piatto almeno 450mila euro, la base d'asta. Vincerà la società che offrirà di più, che otterrà la concessione degli spazi per 5 anni. Di fatto si tratta di un investimento di almeno 90mila euro l'anno.

Marchio per cinque anni

Si tratta dei classici cartelli che si trovano in centro storico vicino a dove sostano le gondole, dove si trovano tariffe e mappe. Tutto materiale che dovrà predisporre proprio il vincitore dell'appalto, che si dovrà occupare anche della manutenzione dei cartelli. Al tempo stesso, però, avrà la possibilità di mettere in mostra il proprio marchio in Canal Grande e in Bacino San Marco, dove sono milioni i turisti in transito via acqua o a piedi. La prima seduta pubblica con l'apertura delle buste è prevista il 22 marzo prossimo alle 12, mentre il termine per la presentazione è fissato per il 20 marzo. Tutta la documentazione sarà vagliata attraverso i parametri Anac. Una precisazione che può apparire superflua: non saranno accettate naturalmente offerte al ribasso.