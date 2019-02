Gli sferra un pugno in faccia in corso del Popolo, scatta la denuncia

Un pugno in piena faccia, che gli avrebbe causato delle fratture composte ed una prognosi di 30 giorni. A denunciare l'accaduto ai militari dell'Arma è stato un 41enne di Chioggia, che avrebbe indicato in un 51enne, anch'egli del posto, il proprio aggressore. L'episodio sarebbe successo in pieno centro, lungo corso del Popolo.

Accertamenti in corso

L'aggressione è stata denunciata il giorno successivo alla stazione locale dei carabinieri. In corso di accertamento le cause che avrebbero spinto il 51enne a sferrare un "dritto" al volto all'uomo.