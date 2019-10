Pulizia dei canali a Noale: si parte da via Cerva, allagata a maggio

È cominciata oggi la pulizia del fossato lungo il lato sud di via Cerva a Noale, quello compreso tra viale dei Cipressi e via Montello, messo a dura prova in occasione del fortunale dello scorso 27 maggio. I fossati non avevano retto il carico di precipitazioni sceso nel giro di un'ora, con l'acqua che aveva raggiunto i 40 centimetri di altezza. Mettendo di fatto in gionocchio la viabilità. E non solo.

Pulizia del fossato di via Cerva

Ora, dopo l'approvazione di un protocollo d'intesa tra Comune e Consorzio acque risorgive, cominceranno tutta una serie di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di risoluzione delle criticità idrauliche individuate nel piano delle acque. «I lavori sui corsi d’acqua - ha spiegato l'assessore all’Ambiente Alessandra Dini - verranno concordati periodicamente sulla base di un programma annuale condiviso tra i due enti e per il quale verrà anche individuato un quadro economico di spesa».

In questi giorni sono stati ottenuti anche i consensi da parte dei proprietari di alcuni terreni confinanti con via Ronchi, dove già tempo addietro il Consorzio aveva iniziato i lavori di scavo di un fossato, poi interrotto in attesa dell'accordo tra le parti. «La soluzione che è stata individuata - ha proseguito Dini - prevede, per un tratto, il posizionamento di un tubo fino alla strada principale. Il progetto definitivo è già pronto e a breve riprenderanno gli interventi per la messa in sicurezza di quell’area». Il progetto, inoltre, prevede il consolidamento delle scarpate dal lato delle case in via Ronchi.