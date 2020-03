«Quest'anno perdiamo la partita del turismo e con essa 18 miliardi di fatturato»

«Ribadisco che questa è la settimana cruciale, perché il tema delle restrizioni ci permette di essere in vantaggio di cinque giorni rispetto al modello matematico». Queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «Sto preparando un'ordinanza - ha spiegato - per vedere se riesco ad allungare le restrizioni, anche perché il picco è programmato per il 15 aprile, lo ricordo. Stiamo valutando anche altre misure, non solo relative ai mercati. Farei anch'io un'ordinanza che consenta di uscire da casa solo con le mascherine addosso, ma bisogna prima avere la possibilità di garantirle davvero a tutti».

