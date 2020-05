Pusher arrestato a Venezia con cocaina e marijuana

I carabinieri di Venezia hanno bloccato ieri sera, in zona campo San Rocco, un 36enne di origine kosovara, già noto alle forze dell'ordine e residente in città. Addosso gli hanno trovato 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a 150 euro in contanti; dopodiché hanno perquisito anche l’abitazione dello spacciatore, dove erano conservati 40 grammi di marijuana e un bilancino per la pesatura.

Il 36enne è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari su disposizione del pm, quindi processato per direttissima e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della stazione San Marco, al comando del luogotenente Luca Fiorani e coordinati dal maggiore Savino Capodivento, comandante della compagnia.