Un pusher arrestato a Cavallino, spacciava cocaina e marijuana ai turisti

I carabinieri lo hanno tenuto d'occhio fino a coglierlo in flagrante: così, il pomeriggio del 14 agosto, è stato arrestato Daniel Botwe, 30enne ghanese pregiudicato e senza fissa dimora che spacciava ai turisti in vacanza a Cavallino. I militari della stazione locale lo hanno bloccato in via Cà Savio, nelle adiacenze del camping Portobello, subito dopo che aveva venduto della droga a un acquirente. Dopodiché lo hanno perquisito, trovandogli addosso circa 10 grammi di marijuana e 6 di cocaina, tutto suddiviso in dosi e pronto per la vendita, oltre a bustine di plastica e 35 euro in contanti.

A quel punto l'uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm, trattenuto nelle camere di sicurezza fino allo svoglimento del processo di convalida, svoltosi stamattina. Al termine dell'udienza è stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione; inoltre il divieto di dimora nella regione Veneto.