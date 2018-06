"Volete marijuana?", ma sono carabinieri: pusher si consegna ai militari in borghese

Stretta delle forze dell'ordine a Jesolo contro lo spaccio e la microcriminalità. Se la stazione mobile fissa in piazza Mazzini ha di fatto sgomberato la piazza dai criminali, i pusher si sono spostati nell'arco di qualche centinaia di metri. A testimoniarlo l'arresto dei militari dell'Arma nel corso della nottata tra domenica e lunedì.

In manette

Una pattuglia dei carabinieri di San Donà è stata letteralmente fermata in prossimità di via Bafile da un 24enne di nazionalità nigeriana, Z.D., che non aveva certo idea di trovarsi di fronte a dei militari in borghese. Il pusher si è quindi consegnato involontariamente alle forze dell'ordine, trovato in possesso di circa 20 grammi di stupefacente divisi in dosi e pronti per essere spacciati. Il giovane dopo la perquisizione di rito è stato condotto in caserma: il fotosegnalamento ha fatto emergere altri precedenti della stessa natura, ragion per cui i militari hanno trattenuto in custodia nelle camere di sicurezza lo spacciatore. Nel corso dell'operazione i militari hanno rinvenuto anche altri 20 grammi di marijuana, nascosti sotto la sabbia.