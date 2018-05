Ospite nel centro di accoglienza di Jesolo, sorpreso a spacciare maria: denunciato

Sorpreso a spacciare marijuana e bloccato dalle forze dell'ordine. Operazione antidroga sul litorale nella notte tra lunedì e martedì, quando è stato fermato in flagranza di reato A.E., nigeriano di 24 anni che è ospitato in qualità di richiedente asilo al centro della Croce Rossa di Jesolo. Il giovane è stato visto mentre recuperava lo stupefacente da un sacchettino nascosto nella sabbia, vendendo poi una dose ad un acquirente.

Sequestro

A quel punto è stato fermato e accompagnato nella sede della compagnia di San Donà per essere fotosegnalato, quindi denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio. La marijuana - alcune dosi - è finita sotto sequestro. L'episodio si è svolto nell'ambito dei controlli coordinati tra carabinieri e polizia locale sul tratto antistante l'arenile che va tra piazza Mazzini e piazza Aurora. Numerosi gli uomini impiegati, compresi operatori del IV battaglione carabinieri di Mestre, militari in borghese del nucleo operativo di San Donà e della stazione di Jesolo.