Sorpresi a spacciare, tentano la fuga. Poi calci e pugni: avevano con sé eroina e cocaina

Le segnalazioni al 113 si erano susseguite nei giorni scorsi, così la polizia ha deciso di intervenire per verificare con mano. Secondo quanto denunciato dai cittadini, da tempo due ragazzi africani avevano cominciato ad incontrarsi a Malcontenta a bordo di un quadriciclo con un altro giovane, solitamente in sella ad una bicicletta. In questi vis a vis ci sarebbero stati degli scambi di stupefacente. È così che nella tarda mattinata di venerdì, dopo un appostamento, i poliziotti hanno denunciato due cittadini nigeriani di 23 e 28 anni per il reato di spaccio di stupefacenti.

La fuga e la perquisizione

Nel servizio di sorveglianza messo in atto, gli agenti hanno sorpreso proprio il terzetto, in una situazione del tutto similare a quella descritta nelle diverse segnalazioni. Hanno quindi atteso lo scambio dello stupefacente e la flagranza di reato per intervenire. A quel punto i due acquirenti hanno gettato a terra lo stupefacente, mentre lo spacciatore, allertato da un palo che controllava la situazione poco distante, si è dato alla fuga. Ne è seguito un breve inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a fermare entrambi i delinquenti, seppur non con poca fatica. Uno dei due ha cercato di divincolarsi in tutti i modi, arrivando anche a colpire con calci e pugni gli uomini in divisa. Lo stesso, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 10 involucri di cellophane contenenti eroina, cocaina e marijuana.

Denunciati

In considerazione degli elementi aquisiti e dei precedenti specifici, gli agenti hanno deciso di approfondire le ricerce anche nell'abitazione mirese di uno dei due fermati. All'interno è stato trovato un altro involucro, contenente 10 grammi di marijuana, nascosto all'interno di una scarpa da ginnastica. Trovato anche denaro contante, sequestrato in quanto ritenuto provento dell'attività illecita. I due cittadini nigeriani, al termine della perquisizione, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale.