Sorpresi con eroina e cocaina a Marghera: in manette 2 pusher

Due arresti e il sequestro di varie dosi di eroina e cocaina pronte per la vendita. È questo il bilancio della nuova operazione antidroga condotta ieri pomeriggio a Marghera dalla polizia locale di Venezia.

Due arresti per droga

Verso le 18, in piazzale Giovannacci, alcuni agenti in abiti borghese sono entrati in azione dopo aver notato una compravendita tra un 54enne di Chioggia e un pusher. L'uomo è stato bloccato poco dopo, a bordo della sua auto, con una dose di eroina: per lui è scattata una sanzione di 450 euro, più il ritiro della patente per 30 giorni, oltre a un “Daspo” dalla zona di Marghera per 48 ore. Lo spacciatore, un cittadino nigeriano di 21 anni, è stato invece inseguito e arrestato: recuperate anche alcune dosi di cocaina che aveva gettato all'interno di un giardino privato. Quasi in contemporanea, poco lontano, è finito in manette sempre con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un altro giovane nigeriano, di 25 anni, sorpreso dagli agenti con addosso 6 involucri di cocaina e 2 di eroina.

Le condanne

Questa mattina i due spacciatori nigeriani, dopo una notte in cella, sono comparsi davanti al giudice: il venticinquenne è stato condannato a 10 mesi di carcere più 800 euro di multa, il ventunenne a 9 mesi e a 900 euro di multa. Entrambi sono risultati privi di precedenti specifici e nella condizione di richiedenti protezione internazionale.