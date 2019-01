Migliora la qualità dell'aria, da venerdì 18 gennaio torna il livello 0 “verde"

Buone notizie per quanto riguarda la questione inquinamento dell'aria nel comune di Venezia. I livelli validati del PM10, infatti, rilevati dalle centraline Arpav posizionate nel territorio comunale hanno segnato un miglioramento della qualità dell'aria. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'Accordo padano, da venerdì 18 gennaio, il livello di allerta tornerà a essere 0 “verde”.

Cosa prevede

Nello specifico il livello 0 “verde” stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 18.30 per i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2 e 3, per i veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2 e 3, oltre, infine, a limitazioni all'utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all'aperto.