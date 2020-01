Apre il nuovo McDonald's di Spinea

Aprirà domani, 30 gennaio, il nuovo McDonald’s di Spinea di via Palladio. Nel nuovo ristorante lavoreranno 50 persone. L'inaugurazione ufficiale, invece, si terrà domenica 16 febbraio, con animazione per famiglie, brindisi e taglio del nastro. Sarà aperto tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 2 di notte.

McDonald's a Spinea

Il fast food è dotato di 172 posti a sedere tra interno ed esterno. È presente il McDrive, grazie al quale pagare e ricevere il proprio ordine direttamente in auto, e il McCafé, per le pause caffè e le colazioni. Il ristorante è anche dotato di chioschi digitali self-service, che permettono di fare il proprio acquisto e attendere al tavolo l'ordine. Per i più piccoli, inoltre, il ristorante mette a disposizione un'area gioco esterna e un’area dedicata alle feste di compleanno.