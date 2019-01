Come cambia il quartiere Piave: i commenti dopo l'ultima operazione antidroga VIDEO

Residenti e commercianti hanno commentato l'aria che si respira, dopo l'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di lunedì, e dopo la retata della polizia a luglio scorso, con decine di arresti e lo smantellamento della banda criminale di nazionalità nigeriana che aveva assunto il controllo dello smercio di droga sul territorio. «Si respira un po' di tranquillità - affermano gli esercenti -, ma per molti i tempi in cui si poteva passeggiare anche di sera in sicurezza, in via Piave o in via Monte San Michele, appaiono lontani». «Bene la presenza di polizia di Stato, polizia locale, carabinieri ed esercito - dicono tutti - ma mentre per molti il clima sembra più accettabile rispetto a qualche tempo fa, per altri «non è ancora sufficiente a sradicare la malavita organizzata in zona. È probabile che i gruppi che sono stati allontanati oggi vengano sostituiti da altri. Non si può abbassare la guardia perché l'area qui è un po' particolare».