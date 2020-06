Estorsione a Mestre: quattro arrestati alla consegna dei soldi

Un tentativo di estorsione è stato sventato dalla polizia nella giornata di giovedì: la squadra mobile di Venezia ha svolto una veloce indagine a partire dalla denuncia della vittima, un residente del posto, che pochi giorni fa si era presentato di persona in questura. Così gli investigatori hanno organizzato la trappola e si sono presentati all'appuntamento fissato per la consegna del denaro, nei pressi del centro di Mestre.

Gli agenti, in borghese, si sono appostati nelle vicinanze del punto concordato. Sono riusciti a documentare, anche con telecamere, il passaggio dei soldi, 3.500 euro in contanti (una piccola parte dei 30mila pattuiti), e in quello stesso momento sono intervenuti, arrestando gli estorsori in flagrante. Si tratta di quattro persone, una delle quali minorenne, tutte di etnia rom e senza fissa dimora. I tre maggiorenni, su disposizione del giudice, sono stati portati in carcere; il minore, invece, al centro di prima accoglienza di Treviso. Ulteriori indagini sono in corso.