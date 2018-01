Carnevale, il questore sulle polemiche: "Spazi adeguati e deflusso dei turisti rapido" VD

Non si spegne ancora l'eco delle proteste per i disagi che si sono verificati sabato sera in occasione dell'inaugurazione del Carnevale a Cannaregio. Con un muro di persone bloccato in Lista di Spagna e anche sul versante Ghetto. A gettare acqua sul fuoco è stato il questore Vito Gagliardi, che ha spiegato che tutto è funzionato al meglio, salve qualche piccolo accorgimento da mettere a punto per i festeggiamenti a San Marco che si apriranno nel weekend.

"Circolazione fluida e spazio per i soccorsi"

"Tutti gli spettatori sulle rive del Rio di Cannaregio hanno goduto dello spettacolo e si sono potuti muovere con fluidità, come mai era successo prima. Se si fossero registrate eventuali emergenze, i soccorsi sarebbero stati di sicuro successo, perché c'erano gli spazi di manovr necessari". Appunto anche sul deflusso post-spettacolo: "È stato rapidissimo - ha rimarcato Gagliardi - Ho letto sui giornali e sui report dei miei funzionari che c'è stato un po' di inevitabile affollamento, ma correggeremo il tiro per il futuro". In questo senso lunedì pomeriggio è in programma un briefing per evidenziare ciò che non ha funzionato a dovere e mettere a punto i correttivi per un successo soddisfacente degli eventi in piazza San Marco.

Sul numero chiuso a San Marco

Nessuna indicazione precisa, invece, sul numero massimo di persone che conterrà il salotto della città nel corso delle manifestazioi di punta della kermesse lagunare: "La decisione spetterà al Comitato per la sicurezza - ha sottolineato Gagliardi - riteniamo comunque che gli spazi di manovra che abbiamo evidenziato su Cannaregio debbano essere proporzionati per Piazza San Marco".