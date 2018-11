San Martino a Musile, raccolti 5 quintali di alimenti per i poveri

La festa di San Martin a Musile di Piave è solidale e ottiene un grande successo: ben 5 quintali di generi alimentali raccolti dalla Pro Loco, che, in collaborazione con il Comune, si è attivata con i propri volontari raccogliendo beni di prima necessità, prima fuori dal supermercato Maxì Superstore e poi nella biblioteca civica. I prodotti sono stati donati all'emporio solidale, market dedicato alle persone indigenti. Dentro ai sacchetti, devoluti da tantissimi residenti, c'era un po di tutto: dall’olio d’oliva al tonno, passando per la carne in scatola, lo zucchero e gli omogenizzati. Ma anche dentifricio, pannolini per bambini e salviette igieniche.

Un «risultato straordinario», per il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, «perchè ancora una volta certifica il grande spirito di solidarietà insito nei nostri cittadini e in tutti quelli che hanno partecipato alla raccolta. Poi c'è da sottolineare il lavoro dei volontari della Pro Loco, non solo nei tre giorni di manifestazioni ma anche in precedenza». La festa di San Martin, svoltasi nel week-end appena trascorso, è stata caratterizzata da una serie di eventi culturali e storici legati alla figura del Santo col mantelllo. Domenica, in centro, si è vissuta l'affascinante atmosfera di un tempo, con la donazione di una parte del mantello ai poveri, l’espoliazione del soldato romano e sua vestizione clericale.