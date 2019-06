A Mirano una raccolta fondi per la famiglia di Andrei e Ana Maria

Gara di solidarietà a Mirano per aiutare la famiglia di Andrei e Ana Maria Boaghe, papà e figlia di 35 e 12 anni scomparsi sabato pomeriggio in un incidente stradale lungo la Triestina al Montiron. Il Comitato Genitori di Mirano ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la moglie di Andrei, i due bambini di 6 e 7 anni ancora ricoverati in gravi condizioni e i familiari. Una cassettina è già stata posizionata alla cartolibreria di piazza Aldo Moro e da domani altre due si troveranno al duomo e nella parrocchia di San Leopoldo.

I feriti

Intanto, le condizioni della moglie di Andrei, 37enne, sono in miglioramento. E' ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in osservazione, la prognosi sarà sciolta nelle prossime ore. Anche la cuginetta dei due bambini sta meglio, nelle prossime ore potrebbe uscire dalla terapia intensiva. Restano gravi, invece, le condizioni dei due bimbi, che sono ricoverati a Padova e a Treviso ma sarebbero fuori pericolo.

La ricostruzione

La macchina sulla quale viaggiavano, una Volkswagen Touran guidata da Andrei Boaghe, all'altezza della stazione di servizio Agip avrebbe invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi frontalmente contro un autobus di Atvo. Le cause non sono ancora state stabilite, probabilmente sarà la stessa moglie della vittima, quando starà meglio, ad aiutare gli agenti a comprendere cosa possa essere accaduto. Andrei Boaghe potrebbe essersi sentito male o, magari, aver accusato un colpo di sonno. Queste per adesso restano solo ipotesi. La famiglia stava rientrando a Mirano, dove è ben integrata, dopo una giornata trascorsa al mare a Jesolo. Da dieci anni Boaghe viveva e lavorava nella cittadina veneziana.