Cena di gala dell'Ordine consulenti del lavoro con raccolta fondi per Anffas Venezia

Quarant'anni fa venne istituito l'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia e oggi, 4 dicembre 2019, si festeggia con un convegno e una cena di gala organizzati a Mira, in villa Franceschi (via Don Minzoni 28) a partire dalle ore 17. Sarà l'occasione per guardarsi indietro, fare un bilancio, riflettere sui cambiamenti avvenuti negli anni e soprattutto per confrontarsi sul futuro della figura del consulente del lavoro.

Il programma della giornata prevede alle 17 il convegno "Il consulente del lavoro tra storia, valori e futuro", con l'intervento di apertura della presidente Patrizia Gobat e le relazioni di Marina Elvira Calderone, presidente nazionale; Rosario De Luca, presidente Fondazione Studi; Alessandro Visparelli, presidente Enpacl; Vincenzo Silvestri, presidente Fondazione consulenti per il lavoro; Andrea Cafà, presidente FonARCom. Seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alla carriera agli iscritti all’Ordine, infine la cena di gala.

L'Ordine, inoltre, ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere l'associazione Anffas di Venezia, che è stata pesantemente colpita dalla marea eccezionale del 12 novembre. Nella comunità alloggio alla Giudecca, che ospita una decina di persone con disabilità, una violenta ondata ha mandato in frantumi il muretto di protezione della struttura, scardinando la porta e mettendo fuori uso alcuni elettrodomestici. L'Ordine veneziano ha attivato un conto corrente per le donazioni: IBAN IT45 F058 5636 2401 3457 1434 884 intestato all'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia.