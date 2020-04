Francesco Fedato in campo contro il Covid-19

Ha deciso di farsi portavoce di una raccolta fondi per Noale, Francesco Fedato, attaccante noalese del Gozzano calcio con una carriera fatta principalmente nei campi di serie B ma con presenze anche in serie A e in nazionale under 21. La sua partita questa volta si gioca contro il coronavirus. Fedato ha deciso di scendere in campo a sostegno della sua città: Noale. «In questo momento di estrema emergenza ho deciso di organizzare questa raccolta fondi. Per i piccoli comuni cresce anche la necessità di supporto finanziario, per aiutare chi non riuscirà nemmeno a pagare le bollette a fine mese. Diamo un calcio al coronavirus e aiutiamo la città di Noale», ha commentato. Donazioni su GoFundMe: https://bit.ly/fedatocontrocovid

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Fedato

Nato a Mirano il 15 ottobre 1992 è un calciatore, attaccante del Gozzano calcio.