Colletta per aiutare la famiglia di Cristian: prosegue l'iniziativa dei bar di Santa Margherita

«Aiutiamo a trasferire Cristian vicino alla sua famiglia»: è il proposito dei titolari di due bar di campo Santa Margherita, l'Orange e lo Skillà, che in queste ore hanno attivato una raccolta di fondi da donare ai genitori del ragazzo morto dopo essere caduto in canale a Venezia. «I costi per riportare la salma in Romania sono alti - spiega uno dei proprietari dell'Orange, Tommaso - Ci teniamo a dare il nostro contributo, che consegneremo ai familiari il giorno del funerale, venerdì. Tutti conoscevamo Cristian, da anni frequentava questi locali. Era veramente un bravo ragazzo».

La raccolta - che comprende anche una lotteria - sta andando bene, e solo all'Orange mercoledì sera era stata raggiunta quota mille euro. Ma c'è ancora tempo: «Ringraziamo chi ha partecipato finora - commentano dal bar - La famiglia è grata a tutte le persone che gli volevano bene. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche allo Skillà domani ci sarà la lotteria per Cristian. La raccolta fondi è attiva fino a giovedì sera. Anche gli altri locali di campo Santa Margherita hanno contribuito e continuano a contribuire, ringraziamo tanto anche loro». Il funerale è fissato per venerdì alle 11 nella chiesa di San Moisè.