Una raccolta di fondi ed elettrodomestici per le famiglie di Pellestrina

Dopo l'aiuto per pulire e sgomberare, è arrivata la fase della raccolta di beni necessari alla vita di tutti i giorni: soprattutto a Pellestrina, l'isola più colpita dalle mareggiate del 12 novembre, molte famiglie hanno bisogno di frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche, aspirapolveri. Per questo il gruppo FridaysForFuture ha attivato un progetto di raccolta fondi: «Abbiamo lanciato delle staffette a Pellestrina per continuare a monitorare la situazione, una raccolta specifica di materiali e un crowdfunding», comunicano.

La campagna è attiva a questo link e i fondi raccolti serviranno proprio all'acquisto di questo genere di oggetti, che verranno distribuiti alla popolazione. Non solo: «Parallelamente al crowdfunding, abbiamo lanciato una raccolta di materiali - spiegano i volontari - chiunque abbia elettrodomestici di questo tipo in esubero e volesse donarli agli/alle abitanti di Pellestrina può contattarci. Stiamo organizzando alcune staffette per raccogliere segnalazioni a Pellestrina e per stilare un elenco in aggiornamento dei beni necessari. Anche queste operazioni implicano dei costi, sicuramente bassi ma più difficili da sostenere data la composizione giovanile del nostro movimento: i fondi raccolti ci permetteranno di raggiungere più frequentemente l'isola e di organizzarci al meglio».