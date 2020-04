I dipendenti della regione donano uno o più ore di lavoro per far fronte all'emergenza

Il personale dipendente della regione ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere ancor di più la sanità veneta impegnata nel contrasto all'emergenza covid-19. Una specifica delibera, presentata dal vicepresidente Gianluca Forcolin, è stata approvata oggi dalla giunta: i lavoratori potranno contribuire personalmente alle spese straordinarie che il sistema sanitario sta affrontando con la donazione della retribuzione di una o più ore del proprio lavoro.

Raccolta fondi

«L’iniziativa dà una risposta ad una sollecitazione venuta incontrando vari nostri dipendenti e formalizzata dalle stesse rappresentanze sindacali .- sottolinea Forcolin - La richiesta è la conferma della sensibilità e del senso di solidarietà dei veneti a tutti i livelli, una testimonianza di come tutte le componenti siano sensibili al tema e pronte, su base volontaria, a dare un proprio concreto contributo nell’emergenza. La sanità veneta si sta confermando un’eccellenza assoluta, i nostri lavoratori dimostrano di esserne consapevoli ed è encomiabile che non vogliano far mancare il loro sostegno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Grazie a tutti i dipendenti»

«Esprimo tutto il ringraziamento verso i dipendenti che ci hanno sollecitato il provvedimento per il loro spirito di solidarietà e di collaborazione in questo frangente. - conclude Forcolin - Un segnale importante soprattutto considerando che molti tra loro, nel contesto emergenziale, stanno svolgendo efficacemente quelle funzioni e quei servizi che oggi la regione, più che mai, deve prontamente garantire in campo sanitario e a sostegno e protezione del tessuto socio economico del nostro territorio».