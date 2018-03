Scuola razziata a Quarto d'Altino: il materiale didattico si ripristina grazie alla solidarietà

La solidarietà ripaga. L'aiuto della comunità ha aiutato una scuola di Quarto d'Altino a rialzarsi, dopo il furto di 43 tablet, 2 notebook, una Tv e altro materiale, per un valore di circa 16 mila euro, accaduto a novembre scorso, all'istituto comprensivo Roncalli. Il sindaco, Claudio Grosso ha deciso di organizzare una raccolta fondi, chiamando la cittadinanza e varie realtà del territorio, inclusa Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, a partecipare. Un'iniziativa che ha riscosso successo e ha permesso di totalizzare la cifra di quasi 27 mila euro.

Danno pesante

Il danno era stato ingente e la scuola da sola non poteva farcela: il primo cittadino, a fianco di genitori e insegnanti, ha impegnato in primis il Comune. Il presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, e il presidente del Consiglio d’Istituto, Fabio Rocchesso hanno consegnato simbolicamente alla dirigente scolastica, Mirella Topazio, la cifra totale di 26.698,60 euro, alla presenza di numerosi studenti, insegnanti, genitori, associazioni, aziende e imprenditori, e a una rappresentanza della Reyer Venezia, che ha contribuito anche grazie alla generosità dimostrata dai suoi tifosi in occasione di due partite delle coppe europee, disputate lo scorso gennaio al palasport Taliercio.



Durante la cerimonia, sono state svelate due targhe, poste nell’atrio della scuola media a ricordo di come l’intera comunità ha saputo rispondere ad una brutto avvenimento con un esempio di generosità e solidarietà. “Ero certo che la comunità avrebbe risposto generosamente al mio appello e così è stato: sono scesi in campo in tanti, genitori, associazioni, imprese – spiega il sindaco, Claudio Grosso -: tutto ciò ha reso possibile raccogliere fondi sufficienti non solo per riacquistare quanto sottratto dai ladri, ma anche per altri interventi a favore della scuola. Abbiamo già provveduto a sistemare l’allarme al primo piano e a estendere il sistema includendo tutto il piano terra, i corridoi e l’aula per gli esami. Ora la scuola è monitorata da un unico impianto che copre l’intero edificio con sistemi di sicurezza e antintrusione: a scuola sorvegliata, possiamo ora pensare di riacquistare quanto sottratto dai ladri; quanto resterà sarà utilizzato per altri interventi concordati con la scuola.”

Ringraziamenti



"A nome dell'istituto comprensivo Roncalli - dichiara la dirigente Mirella Topazio - ringrazio il Comune di Quarto D'Altino, Confindustria, le imprese, le associazioni, genitori e cittadini del territorio per l'attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti della scuola e degli studenti. Credere nei giovani e investire sul loro futuro rappresenta una scelta molto lungimirante e questo impegno va ulteriormente apprezzato, viste le attuali difficili congiunture economiche. Pertanto, ricevo con immenso piacere e gratitudine questi preziosi contributi, grazie ai quali si potrà procedere al riacquisto del materiale rubato, che supporterà gli studenti nella didattica. Ringrazio anche la ditta Pixartprinting per aver donato alla scuola numerosi computer fissi, che saranno utilizzati nelle prossime settimane dai ragazzi delle classi terze per sostenere le prove Invalsi".

“Sono davvero felice di essere qui oggi e di rappresentare l’imprenditoria veneziana che ha saputo mostrarsi, anche in questa occasione, solidale e vicina al suo territorio - ha dichiarato Fabrizio Trevisiol, vice presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Il furto subito dalla scuola Roncalli ha rappresentato un fatto gravissimo, soprattutto perché danneggia la formazione dei nostri giovani. Per questo, Confindustria Venezia Rovigo e le sue aziende hanno voluto dare il loro contributo ed essere così vicini ai ragazzi, che rappresentano il nostro futuro e il nostro valore più prezioso, da proteggere e tutelare".