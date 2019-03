Intimidazioni e minacce, il nuovo appello: «Stop al racket di via del Bosco a Marghera»

Case e garage gestiti da un racket. Altre minacce e intimidazioni ai residenti e di nuovo scatta la richiesta delle istituzioni locali di allontanare «gli abusivi delle case Ater di via del Bosco a Catene di Marghera, che continuano a rendere la vita impossibile agli abitanti».

Volti noti

«Di recente ci sono giunte segnalazioni ripetute di un ulteriore aggravarsi della situazione. I nomi di queste persone sono noti e sono stati segnalati a chi di dovere - scrivono il presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, e Mario Silotto, delegato municipale alla Casa -. Da almeno un paio d’anni denunciamo la pessima situazione, che ha aggravato problemi ancora più annosi nel complesso di case popolari. Almeno quattro i nuclei di abusivi, per prepotenza e non certo per necessità, a imporre la loro presenza aggressiva e intimidatoria nei confronti degli altri residenti. Nuclei che gestiscono ulteriori occupazioni e l’uso improprio, oltre che naturalmente illecito, di garage condominiali dentro i quali si svolgono traffici di ogni genere».

Spaccio

«Da tempo si registra in zona un aumento dello spaccio di droga e di altre attività e comportamenti illegali e spesso incivili - continuano Bettin e Silotto -. Torniamo a chiedere l’intervento di chi di dovere per risolvere drasticamente la situazione e stroncare questa specie di racket che prospera impunito da troppo tempo. Ci risulta che l’Ater stessa lo abbia più volte disposto, per ripristinare serenità e legalità. Di recente, abbiamo confermato all’ente i nomi e gli indirizzi dei prepotenti che spaventano e minacciano gli altri pacifici residenti. Chiediamo dunque che si mette fine al più presto a questa situazione».