Festa per i 30 anni dei Venturieri: spettacolo all'Arsenale con la flotta di barche d'epoca

Un raduno che promette spettacolo: imbarcazioni a vela d’epoca, classiche, tradizionali e auto-costruite, tutte invitate per festeggiare i 30 anni de I Venturieri, l’associazione per la diffusione della marineria velica fondata a Chioggia da Gian Marco Borea d’Olmo, storico armatore dell’imbarcazione-scuola Vistona del 1937. Alla grande festa si unirà anche una flotta di imbarcazioni in legno dell’associazione Vela al Terzo di Venezia. Il tutto in uno dei luoghi più affascinanti di Venezia, l'area dell'Arsenale.

Sfilata e ingresso in Arsenale

L'appuntamento è il 26 e 27 maggio, ma l'iniziativa prende il via già il giorno prima, venerdì 25 maggio, con una flotta di imbarcazioni a vela in navigazione da Chioggia e da altre località dell’Adriatico in direzione Venezia. La mattina dopo, sabato 26, è previsto l'ingresso nel bacino dell’Arsenale della Marina Militare. Qui, fino al giorno successivo, si terrà la XIV edizione del raduno. Presenti, come detto, anche le barche dell’associazione Vela al Terzo: sanpierote, mascarete, sandoli e topette, con le loro caratteristiche vele colorate.

Programma della due giorni

Il programma: sabato visita guidata al padiglione delle navi, un breve convegno in ricordo di Gian Marco Borea d’Olmo e poi la cena per armatori ed equipaggi. Domenica mattina proseguiranno le visite alle imbarcazioni all’ormeggio, seguite da un brunch di arrivederci per tutti i partecipanti realizzato con le cambuse di bordo. Nel pomeriggio le barche ripartiranno verso le proprie destinazioni. "In 30 anni di storia - scrivono gli organizzatori - I Venturieri si sono fatti conoscere in tutto il mondo per le loro iniziative e lo spirito con il quale organizzano crociere scuola e promosso la cultura delle imbarcazioni 'da viaggio', solide, robuste e adatte ad affrontare lunghe navigazioni in sicurezza". Per informazioni www.venturieri.org