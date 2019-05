Venerdì i funerali di Raffaele Mazzola, morto in una gara di motocross

I funerali di Raffaele Mazzola saranno celebrati venerdì 31 maggio, alle 15.30, nella chiesa di San Donato a Musile di Piave, suo paese di origine. Mazzola è morto a 59 anni. Operaio metalmeccanico e pilota di motocross, è stato vittima di un incidente avvenuto sabato 25 maggio sul circuito di Cavallara di Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino, durante la quarta gara del campionato over 56. In programma c'è anche un rosario in suffragio, giovedì 30 maggio alle 19.30 sempre nella chiesa di Musile.

Le indagini: fascicolo contro ignoti

La tragedia si è consumata subito dopo il via della gara: dopo un salto Mazzola ha perso il controllo della sua Kawasaki, è caduto in mezzo alla pista ed è stato travolto da un’altra moto, quella di Antonio Dovizioso, padre di Andrea, campione della MotoGP. L’autopsia sulla salma, effettuata martedì, ha escluso possibili malori: il pilota sarebbe morto per lo schiacciamento degli organi interni. A ordinare l’esame è stato il pm della procura di Pesaro, Silvia Cecchi, che ha aperto un procedimento contro ignoti per il reato di omicidio colposo. Inoltre è stato disposto il sequestro delle due moto, quella della vittima e quella di Dovizioso, e gli inquirenti hanno acquisito i filmati che riprendono l'accaduto.

La famiglia: «Fiducia nella magistratura»

Stamattina il magistrato ha dato il nulla osta e così la famiglia ha potuto fissare i funerali. «Ci teniamo a ringraziare di cuore tutte le persone che ci sono state vicine», fanno sapere la moglie e le figlie di Mazzola attraverso Studio 3A, società di risarcimento danni a cui si sono affidate in seguito all'incidente. E hanno aggiunto: «Siamo fiduciosi che verrà fatta chiarezza sulla dinamica: sappiamo bene che il motocross è uno sport che comporta rischi per i piloti, ma proprio per questo ci sono anche una serie di regole e misure per tutelare la loro incolumità: vogliamo solo capire se siano state tutte rispettate». La salma di Raffaele Mazzola riposerà nel cimitero di Musile di Piave.