Raffiche di vento a 89 chilometri orari a Eraclea

Ieri pomeriggio i venti hanno soffiato forte in tutto il territorio veneziano, con decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza potenziali situazioni di pericolo. In particolare tra le 13 e le 16, secondo i dati di Arpav, le raffiche di Bora si sono assestate su di una intensità media di circa 40 chilometri orari, con picchi notevoli a Eraclea, dove sono stati registrati 89 chilometri orari, a Favaro (83) e Cavarzere (73).

Oltre ai venti di Bora, il transito del fronte freddo ha favorito lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme associata a brevi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e di occasionale temporale, registrando i primi fenomeni significativi di instabilità atmosferica tipici della stagione. Le precipitazioni sono risultate comunque di modesta entità.