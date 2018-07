Padre posta la foto della figlia: "E' stata aggredita in zona Arsenale, la seconda volta"

Venezia in subbuglio aui social per la denuncia di un padre di un'aggressione nei confronti della figlia martedì sera in zona Arsenale. Si tratterebbe del secondo episodio violento di cui purtroppo sarebbe stata protagonista la giovanissima, ora diciottenne, che nell'inverno dell'anno scorso raccontò di essere stata spintonata e ferita da un ragazzo armato di coltello.

Possibile che l'aggressore sia lo stesso

E' possibile, dalla descrizione fornita su Facebook, che il presunto aggressore di martedì sera sia la stessa persona: avrebbe dei cerchi del tiro a segno tatuati sulla mano sinistra. Il padre ha chiesto aiuto verso le 22.30: "E' stata aggredita ancora, chiedo l'aiuto di tutti in questo momento", il suo post. Subito è scattata una ridda di risposte e di condivisioni: a soccorrere la giovane sono stati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche in zona Arsenale.

Ragazza all'ospedale

Dopo un paio d'ore il padre ha postato anche la foto della figlia in ospedale: si è reso necessario un collarino e, a giudicare dalle medicazioni, sono state curate diverse contusioni. La dinamica dell'accaduto è ancora in via di ricostruzione: nelle prossime ore, non appena sarà possibile, la ragazza sarà ascoltata dai carabinieri per aggiungere qualche tassello all'indagine.