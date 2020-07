Picchia il compagno in palestra e lo minaccia di morte con un coltello, denunciata

È entrata in palestra evidentemente ubriaca, armata di un coltello, e ha seminato il caos. Ha raggiunto il compagno, lo ha percosso, lo ha minacciato di morte costringendolo a rinchiudersi in uno sgabuzzino. Poi, ha colpito più volte l'infisso bucandolo in più punti. Ci sono voluti i carabinieri per fermare M. D. F. M.R., 29enne originaria del Brasile e residente a Jesolo, che è stata denunciata per minaccia aggravata nei confronti del suo compagno convivente, un 32enne di Massanzago (Padova).

La giovane, intorno alle tre e mezza del mattino, si è presentata alla palestra The Body Evolution di Campodarsego dove, al culmine di una lite, ha minacciato il fidanzato e lo ha percosso. Lui ha cercato invano di calmarla, fino a quando è stato costretto a rinchiudersi in uno sgabuzzino. Da qui ha chiamato i carabinieri che, una volta arrivati, hanno riportato la situazione alla calma.