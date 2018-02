Controllata in stazione e trovata con 12 ovuli di eroina e cocaina: una 21enne in arresto

Una spacciatrice in arresto dopo essere stata sorpresa in possesso di un grosso quantitativo di droga. È stata lei stessa a tradirsi, lunedì pomeriggio: ha suscitato dei sospetti già nel momento in cui, entrando nell'atrio della stazione di Padova, si è imbattuta in due agenti di polizia ferroviaria e ha cambiato direzione improvvisamente, affrettando il passo per raggiungere il binario.

Droga nella borsetta

Lì si è messa in attesa di un treno regionale che l'avrebbe riportata a Venezia. Solo che gli uomini in divisa hanno deciso di vederci chiaro, procedendo con l'identificazione e una perquisizione personale. Portata in ufficio, si è accertato che la giovane donna, 21enne veneziana residente nel sestiere di Castello, nascondeva all'interno di una pochette 12 ovuli contenenti stupefacente: 7 di eroina, per un peso di 78 grammi, e 5 di cocaina (56 grammi). La 21enne, che fino a quel momento risultava incensurata, è stata quindi arrestata e condotta al carcere della Giudecca di Venezia.