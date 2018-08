19enne trovata senza vita dai genitori: giallo sulle cause della morte

I genitori, martedì mattina, l’hanno raggiunta nella sua camera da letto per svegliarla ma lei non ha dato alcun cenno di vita. Non si muoveva e non rispondeva. Hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso di una ragazza, la 19enne Anna Boscolo Berto, che è stata trovata morta nella casa in cui viveva a Sottomarina.

Serata fuori

La giovane, stando ai primi accertamenti eseguiti dalla polizia, lunedì aveva trascorso la serata insieme ad alcuni amici prima di rientrare e mettersi a letto. Al suo rientro mamma e papà non l’hanno sentita. Solo il mattino seguente l’hanno trovata senza vita. La polizia ha eseguito un sopralluogo nell’abitazione e sta sentendo gli amici della 19enne per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Indagini

La procura di Venezia ha disposto l’autopsia. Al momento gli investigatori, che stanno indagando nel massimo riserbo, non si sbilanciano sulla causa della morte. E' possibile che la giovane sia rimasta vittima di un malore.