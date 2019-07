La tragedia di Jesolo: quattro giovani vite spezzate, indagini su un presunto speronatore

Leonardo Girardi lavorava nel negozio del marchio Calvin Klein dell'Outlet di Noventa, dove anche Riccardo Laugeni aveva prestato servizio fino a pochi mesi fa. Giovanni Mattiuzzo, invece, era vice store manager nel punto vendita di RefrigiWear, sempre all'interno del centro commerciale. C'è grande sgomento, a Noventa, per una tragedia che ha sconvolto i colleghi dei giovani rimasti uccisi nell'incidente stradale avvenuto stanotte a Jesolo, in località Ca' Nani, dopo essere rimasti intrappolati nell'auto finita nel canale a lato strada. Oltre ai tre ha perso la vita Eleonora Frasson, fidanzata di Leonardo. Tutti amici, tutti di 22 e 23 anni. In salvo una quinta ragazza, recuperata da alcuni passanti che l'hanno aiutata a risalire a riva. Avevano trascorso insieme la serata sulla spiaggia e stavano rientrando a casa, verso l'1.30.

Indagini

Intanto, nel corso delle indagini che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, è stata fermata una persona: si tratta del conducente di un'automobile che potrebbe essere coinvolta nello schianto e che, secondo alcune testimonianze, avrebbe speronato la macchina su cui viaggiavano i ragazzi, facendola finire fuori strada. Dopodiché avrebbe proseguito nella sua corsa. È stata la ragazza superstite, sotto choc, a parlare della presunta auto pirata che li avrebbe urtati. Ci sarebbe poi il riscontro fornito da un altro automobilista il quale ha segnalato ai carabinieri la presenza di una macchina che zigzagava a forte velocità in quel tratto. La polizia municipale e i carabinieri hanno rintracciato il presunto pirata e lo stanno interrogando. Sulla sua auto ci sarebbero le tracce di un impatto. Le indagini, comunque, sono in corso e per ora è tutto in fase di accertamento.

Il dolore della comunità

«La città è sotto choc, è un momento di dolore fortissimo per tutti - ha detto il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Mai Jesolo aveva vissuto negli ultimi decenni una tragedia di queste proporzioni che assume un peso ancora più pregnante vista la giovane età delle persone coinvolte». Il primo cittadino fa riferimento anche all'altro incidente, avvenuto poco più tardi, in cui è morto un infermiere di 28 anni. Zoggia ha aggiunto: «Esprimo dunque il cordoglio, forte e sentito, di tutta la città alle famiglie di questi ragazzi in un momento così difficile e chiedo che sia rispettata la loro la privacy. Un pensiero di vicinanza lo rivolgo poi non solo come sindaco ma ancor più come padre. È un dolore grande che ci fa riflettere per il quale proporrò alla giunta che si riunirà in seduta straordinaria domani, di indire il lutto cittadino». Parole di cordoglio anche da Silvia Susanna, sindaco di Musile: «Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Esprimo la vicinanza della nostra città alle famiglie, alle mamme in modo particolare, in questo momento di grande dolore. Ragazzi troppo giovani e in gamba per un destino così triste e crudele».

La corsa dei familiari all'ospedale

Il direttore dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, ha assistito di persona alle operazioni successive all'incidente. «Un evento tragico e un colpo al cuore - ha commentato -. Ho visto il personale del Suem correre, lavorare sodo, per cercare di salvare le vite ai giovani che sono precipitati con l’auto nel canale. Un elogio a loro e a tutto il personale dei pronto soccorso di San Donà e di Jesolo che hanno dovuto far fronte anche all’ondata di parenti in apprensione per la tragedia e qualcuno di loro è stato soccorso per malore. La ragazza sopravvissuta è stata trasferita al ponto soccorso di San Donà dove sta ricevendo tutte le cure del caso. L’azienda sanitaria sta inoltre cercando di attivare un supporto psicologico per i familiari delle giovani vittime e, inoltre, offre la propria disponibilità, alle forze dell’ordine e alla prefettura, nell’individuare nuovi metodi di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera».