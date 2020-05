Ritrovo tra amici in barca, 14 giovani multati a Venezia

Si sono riuniti per fare un tour dei locali del centro storico. Si spostavano da una zona all'altra in barca. Ed è proprio qui, in Rio Novo, che una pattuglia dei carabinieri del nucleo natanti li ha intercettati.

Quattordici giovani, tutti trentenni, a bordo della stessa imbarcazione senza rispettare le norme sul distanziamento sociale e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il gruppo stava rientrando in albergo, gestito dallo stesso proprietario della barca, dove avrebbero trascorso la notte. Tutti e 14 sono stati sanzionati.

