Ragazzina scivola e precipita giù dal terzo piano: all'ospedale

È scivolata dal balcone del proprio appartamento, al terzo piano, precipitando nel vuoto per una decina di metri e rovinando sul prato. Una ragazzina di meno di 15 anni è stata soccorsa verso le 20.15 di ieri a Portogruaro: i primi ad accorrere in suo aiuto sono stati i familiari, quindi la ragazza è stata trasportata all’ospedale cittadino e poi a quello di Mestre.

Ricoverata

Si trova ancora ricoverata all'Angelo, dove le sono state riscontrate numerose ferite e traumi. Nonostante tutto, però, è rimasta sempre cosciente e non risulta in pericolo di vita. Probabilmente nella giornata di oggi sarà sottoposta ad intervento chirurgico. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro.