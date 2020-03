Ragazzini a spasso per Venezia: erano già stati denunciati poche ore prima

Quattro ragazzini, tutti tra i 15 e i 16 anni di Mestre e Chirignago, che passeggiavano insieme lungo Fondamenta delle Zattere a Venezia. «Stiamo andando a trovare degli amici», si sono giustificati di fronte ai carabinieri che, martedì sera, li hanno fermati. E, al momento di identificarli, i militari hanno scoperto che due di loro erano già stati denunciati qualche ora prima, nel pomeriggio, a Marghera.

Per questi ultimi due, quindi, doppia denuncia in un giorno per la violazione dei limiti sugli spostamenti imposti con l'emergenza Coronavirus, e una denuncia è arrivata anche per gli altri due amici che si trovavano con loro. Altri cittadini, in tutta la provincia, sono finiti nei guai perchè trovati lontano dalle loro case senza un valido motivo. A Cavarzere, invece, i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti all'ufficio postale dove una trentina di persone attendeva di entrare senza rispettare le distanze di sicurezza. Tutti sono stati invitati a mettersi in fila nel modo corretto.

