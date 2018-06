Spinti fuori dal vaporetto: imprevisto per due ragazzini americani appena arrivati in laguna

Spinti fuori dal vaporetto dalla ressa. Nulla di strano nella quotidianità di Venezia, non fosse altro che i protagonisti della vicenda sono due ragazzini, rispettivamente di 10 e 14 anni, provenienti dagli Stati Uniti e giunti con i genitori in laguna la mattina stessa. Quindi disorientati in una città che non conoscono e nella quale interagire, per evidenti problemi linguistici, può essere proibitivo. È successo lunedì mattina, quando la famigliola d'oltreoceano è giunta a piazzale Roma, dove ha preso il vaporetto in direzione di San Marco. Quando il natante si è fermato all'approdo di Riva de Biasio, però, i due figli sono rimasti, come detto, fuori dal vaporetto, sospinti dalla mole di turisti e cittadini che dovevano scendere.

Soccorsi da due giovani canadesi

I genitori si sono accorti subito dell'accaduto, ma non sono stati sufficientemente rapidi da poterli raggiungere. Ecco dunque che si sono fermati all'imbarcadero successivo, e hanno lanciato la segnalazione alla polizia, spiegando quanto successo e fornendo una descrizione quanto più accurata possibile dei due figli minorenni. Nel frattempo i due ragazzi sono stati avvicinati da due giovani canadesi che hanno assistito alla scena e li hanno soccorsi, conducendoli negli uffici della questura in piazzale Roma, dove sono stati presi in consegna dagli agenti della polizia, già allertati da genitori. A quel punto i poliziotti hanno contattato padre e madre dei due minori, rassicurandoli anche sullo stato di salute dei figli. Poco prima dell'ora di pranzo la famiglia ha quindi potuto ricongiungersi e mettersi alle spalle l'imprevisto.