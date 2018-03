Improvviso malore mentre si trova in camera da letto: perde la vita un ragazzo di 16 anni

Si sente male in camera da letto e collassa a terra, perdendo la vita. Tragedia nel primo pomeriggio di martedì: un ragazzo di 16 anni, nato a Dolo, ha perso la vita a causa di un probabile malore mentre si trovava in casa. A dare l'allarme sono stati i genitori, di origini magrebine, che hanno trovato il figlio privo di sensi riverso sul pavimento. Non è chiaro se il giovane sia riuscito a chiedere aiuto o, al contrario, il collasso l'abbia colto all'improvviso, senza dargli il tempo di capire cosa stesse accadendo. Fatto sta che quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già chiaro che non c'era più niente da fare.

Soccorsi vani

Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'adolescente, la cui salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale di Dolo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Spetterà al magistrato di turno decidere se disporre o meno ulteriori accertamenti per far luce sulle cause della tragedia. Allo stato l'ipotesi ritenuta più probabile è che il 16enne sia stato stroncato da un malore, tanto più che pare che nelle ore precedenti lamentasse problemi nella respirazione.

Il pranzo poi il malore

La giovane vittima aveva tranquillamente pranzato con i suoi parenti dopo essere tornato da scuola: una normale giornata infrasettimanale. Poi, però, l'improvviso collasso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è stato eseguito un sopralluogo da parte dei carabinieri, per ricostruire le ore precedenti al decesso del giovane.