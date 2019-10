Una rampa per disabili a Villa Pisani

Un dono che permetterà anche alle persone con difficoltà motoria di accedere facilmente a Villa Pisani. Ieri pomeriggio, Venicemarathon ha ufficialmente consegnato al museo nazionale di Stra - sede di partenza della 34. Maratona di Venezia il prossimo 27 ottobre - una rampa permanente che migliorerà l'accesso e la fruizione della villa anche alle persone con disabilità motorie.

Sostenibilità ambientale e accessibilità

Si tratta del primo di una serie di gesti degli organizzatori della maratona, nell'ambito della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità, all'interno del progetto "Zero Waste Blue sport events for territorial development", promosso dalla regione Veneto e finanziato grazie al programma Interreg Italia-Croazia. La Venicemarathon, infatti, dallo scorso anno è stata selezionata dalla regione come evento pilota per testare soluzioni sostenibili e accessibili. «Una volta di più - commenta Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto - Venicemarathon si dimostra un partner lungimirante ed attento, non solo alle esigenze dell'evento di cui si fa promotore, ma anche delle necessità di un territorio e della popolazione che lo vive».

La consegna della rampa

Alla consegna della rampa, oltre alla direttrice di Villa Pisani Loretta Zega, erano presenti il sindaco di Stra Caterina Cacciavillani e per Venicemarathon il presidente Piero Rosa Salva, che ha testimoniato la propria soddisfazione per la realizzazione di un'opera importante, «non solo per le persone disabili ma per l'intera comunità».