La Lipu avverte: "Spegnete il faro Ramses, pericoloso per gli uccelli in fase migratoria"

Il faro Ramses II, attivato per celebrare il centenario di Porto Marghera, potrebbe avere conseguenze negative sulla migrazione degli uccelli. Lo fa presente il delegato Lipu Venezia, Giampaolo Pamio, che ha scritto una lettera all'ufficio ambiente del Comune: "Il proiettore luminoso da 72mila watt posizionato a Marghera - spiega - va a sommarsi ad una già compromessa situazione di inquinamento luminoso preesistente, diffuso in tutta la Val Padana. Per quanto riguarda le specie ornitiche stanziali, sussiste una corposa ed avvalorata bibliografia scientifica circa le gravi conseguenze comportamentali non solo per gli uccelli ma per tutta la fauna, oltre che per la specie umana".

"Il faro va spento"

"In questo particolare periodo dell’anno - precisa - il territorio veneziano è interessato da una cospicua fase migratoria dal Sud del Mediterraneo al Centro e Nord Europa. Il fascio di luce potrebbe concretamente disorientare gli stormi di migratori notturni compromettendo il proseguo nella rotta. Al fine di tutelare gli uccelli migratori si richiede pertanto di far oscurare detto faro Ramses II, ed in subordine di sospenderne l’accensione sino alla fine della fase migratoria, verso metà aprile". In realtà, almeno secondo quanto annunciato dal sindaco Luigi Brugnaro, il faro dovrebbe essere spento definitivamente entro la fine di marzo. La Lipu porta l'esempio della Nitticora (Nycticorax nycticorax), "ardeide migratore delle lunghe distanze in calo numerico in Europa di oltre l’80% negli ultimi 10 anni, per le modificazioni degli habitat, migratore notturno che potrebbe essere sfavorito da fasci di luce intensi e diretti come quelli prodotti dal faro in oggetto".