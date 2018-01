Abbandonano i rifiuti in via Argine Sinistro, colti in flagrante dai Rangers d'Italia

Malgrado le telecamere posizionate per sorprendere chi abbandona i rifiuti, molti angoli ancora rimangono al buio. Si ripetono soprattutto di notte gli scarichi abusivi di rifiuti in via Argine Sinistro a Mira, provenienti principalmente da attività private operanti nello specifico nel settore edile. Ma questa volta, a sorprendere sul fatto i trasgressori sono stati gli agenti del Nucleo Operativo Ambientale dei Rangers D’Italia di Venezia, impegnati da anni con le loro pattuglie per la protezione del territorio.

In flagranza di reato

La pattuglia, di passaggio nel territorio Mirese per dei controlli, ha sorpreso i responsabili in flagranza di reato. Li hanno fermati ed identificati, segnalandoli all'autorità competente. Per i "furbetti" è seguita la denuncia. Sul posto anche l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, intervenuta a supporto dei Rangers.

Continui abbandoni

Nonostante le numerose segnalazioni, l'abbandono di rifiuti nella zona continua ad essere massiccio, gli angoli preferiti quelli più bui e nascosti, quelli non coperti dalle telecamere. Allo stato attuale i Rangers sono impegnati in una collaborazione con il Comune di Venezia a supporto del Controllo del Vicinato, da cui pervengono numerose segnalazioni di degrado ambientale.