Frasi oscene sul palco della sagra di Fossò durante la serata rap, arriva la polizia locale

Se il rap è (anche) provocazione, l'episodio andato in scena la sera del 4 luglio alla sagra di Fossò riprende un tema classico del genere e ripropone il conflitto tra "ordine costituito" e ribellione giovanile: turpiloquio sul palco, famiglie scandalizzate tra il pubblico. E' la sindaca Federica Boscaro a raccontare l'accaduto: "Durante le sagre ci sono state le esibizioni di ragazzi che interpretavano il genere musicale rap. I linguaggi usati sono stati ritenuti irrispettosi o comunque inopportuni da parte di alcune persone del paese che hanno assistito, sia in merito al luogo che al fatto che molti bambini, ma anche adulti, ne potevano rimanere offesi".

Intervento dei vigili

Insomma, l'esibizione si è portata su toni un po' eccessivi e la gente ha chiesto di mettere un freno alle oscenità verbali: "Quando il linguaggio si è manifestato come pesante - continua Boscaro - i ragazzi sono stati invitati a sospenderlo da parte di assessori, consiglieri e polizia locale". "Io non ero presente - specifica - tuttavia i giovani con i quali abbiamo avuto alcuni colloqui si erano già esibiti in precedenza con un linguaggio accettabile. Per la serata del 4 luglio si pensava che sarebbe stata la stessa cosa, infatti gli accordi sono stati con il gruppo dei ragazzi del paese e non con altri gruppi che autonomamente sono stati invitati".

La morale?

Per la prima cittadina è importante ricordare che non va fatta di tutta l'erba un fascio: "Spiace - conclude - che quello che doveva essere un momento di festa si sia trasformato in una sentenza di condanna senza appello verso adolescenti/giovani che hanno sicuramente delle risorse di intelligenza e talento musicale da sviluppare e magari da incanalare".