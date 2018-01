Entra nell'albergo e fa finta di prenotare una camera: rapina con coltello a Marghera

E' entrato nella hall dell'albergo fingendosi un cliente qualsiasi, desideroso di prenotare una camera. Dopodiché, quando si è trovato a pochi metri dal portiere di notte, ha estratto un coltello da cucina e l'ha puntato dritto contro il malcapitato, che non ha potuto far altro che consegnare i soldi. La rapina è stata perpetrata nella notte tra lunedì e martedì, verso le 3, nell'albergo Nuova Aurora di Marghera.

Coltello puntato

Il delinquente solitario è entrato in azione nella struttura ricettiva di via Fratelli Bandiera, riuscendo a farsi consegnare l'incasso di giornata. Un bottino non esorbitante, intorno ai 300 euro. L'uomo armato aveva il volto semitravisato da una sciarpa ed era di probabili origini nordafricane. Una volta ottenuti i soldi, il delinquente ha fatto dietrofront ed è scappato a piedi. Impossibile capire se sia salito a bordo di qualche auto con un complice o abbia raggiunto qualche veicolo in un punto strategico poco distante.

Sul posto i carabinieri

Il portiere ha chiesto subito aiuto e sul posto sono intervenuti i carabinieri: hanno raccolto la testimonianza dello sventurato, che per fortuna non è rimasto ferito, e hanno effettuato dei controlli nelle vicinanze. Ma del rapinatore solitario, però, nessuna traccia. Al vaglio le telecamere di sorveglianza dell'albergo e delle attività commerciali della zona, per individuare indizi che possano contribuire a dare un volto e un nome al delinquente.