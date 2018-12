Anziana strattonata e rapinata nella notte a Venezia, i passanti bloccano l'aggressore

Quando gli agenti della volante lagunare sono giunti sul posto, hanno visto la donna, una 77enne del posto, inginocchiata a terra e assistita da alcuni passanti, e poco distante il suo aggressore, bloccato e tenuto sotto controllo da un altro gruppo di persone. La vittima, poco dopo mezzanotte, si trovava in Campo San Marziale, di ritorno verso casa, quando un uomo incappucciato l'ha stretta con violenza alle spalle, strattonandola e rubandole la borsetta. Prima di fuggire lungo fondamenta Trampolin.

Il soccorso dei passanti

Fortuna ha voluto che in quel momento siano sopraggiunte alcune persone che hanno prestato soccorso all'anziana, riuscendo anche a fermare il rapinatore, F.M., italiano di 42 anni, prima che si dileguasse. Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno raccolto la testimonianza della vittima, la quale ha poi confermato l'identità del proprio assalitore.

Arresto

A quel punto ai poliziotti non è restato altro da fare che prendere in custodia il rapinatore e condurlo in questura, dove a seguito di tutti i necessari accertamenti del caso è stato arrestato per il reato di rapina aggravata. Il delinquente non è certo un "novellino": a suo carico, infatti, risulta una lunga sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio. A seguito dell'udienza di giovedì mattina, il giudice ha confermato per il 42enne la custodia cautelare in carcere.