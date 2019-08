Rapina in banca con coltello, prende i soldi e scappa: arrestato

È entrato in banca impugnando un coltello, poi è scappato con il denaro che è riuscito ad arraffare. Il rapinatore, di nazionalità italiana, è entrato in azione nel primo pomeriggio di oggi nella filiale della Banca della Marca di via Gazzera Alta, ma ha avuto fuga breve. È stato infatti fermato poco dopo dalle forze dell'ordine, che hanno recuperato l'intero bottino. Sono intervenuti sul posto gli agenti di polizia e i militari dell'Arma, che gli hanno stretto le manette ai polsi.