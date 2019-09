Rapina una banca, preso quattro anni dopo: denunciato

Era il 29 ottobre 2015: F.S., 35enne di Catania, era entrato nella filiale della Monte dei Paschi di Siena a Mirano travestito con parrucca e occhiali. Aveva minacciato con un coltello al collo una donna e si era fatto consegnare 2.600 euro in contanti. A distanza di quattro anni, le indagini non si sono mai fermate e l'uomo è stato denunciato.

Le indagini

I carabinieri nel corso del tempo hanno esaminato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza alla ricerca di qualche particolare, di un possibile passo falso del rapinatore. La svolta è avvenuta con una intuizione: l'uomo indossava degli indumenti quasi unici nel loro genere, in particolare il giubbotto. Da qui la richiesta alla magistratura di una perquisizione domiciliare, anche se nel frattempo il 35enne stava scontando una condanna in carcere a Padova per altri reati. E' scattato, quindi, il controllo dei vestiti che si era portato oltre le sbarre ed ecco che sono spuntati gli stessi abiti indossati durante la rapina. Inevitabile, a questo punto, la denuncia.