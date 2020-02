Terrore lunedì all'alba: barista aggredito da un rapinatore armato

Gli ha puntato un'arma addosso, intimandogli di consegnare l'incasso. Il titolare ha cercato di resistere e il rapinatore lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola, prima di andarsene con il bottino. Sono stati attimi di terrore, quelli vissuti lunedì alle 6 del mattino dal gestore del bar «Sole & Luna» di piazza Municipio a Marcon, che si è ritrovato in balia di un rapinatore solitario.

Il bandito, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, impugnava una pistola (che non è chiaro se fosse vera o finta), con la quale ha ferito il titolare, C.D., 31enne di nazionalità cinese. Subito dopo ha prelevato circa 400 euro da un contenitore custodito nel retro del bancone e se n'è andato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marcon e del nucleo operativo e radiomobile di Mestre, che stanno acquisendo le testimonianze e le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare il rapinatore. Il titolare del locale è stato accompagnato all'ospedale per la medicazione.