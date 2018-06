"Fuori la cassa", "Mi stai prendendo in giro?". Affronta il rapinatore e lo butta fuori | VIDEO

Ne ha combinate di ogni, poi è stato pure buttato fuori dal negozio. Goffo tentativo di rapina venerdì mattina al punto vendita "Buffetti" di via Roma a Scorzè: "Gli ho detto, 'ma sei scemo'?", racconta il negoziante, ancora piuttosto scombussolato per il fuori programma. Nemmeno lui aveva capito che quella, secondo i piani del malvivente solitario che aveva messo piede nel negozio verso le 11.30, doveva essere una rapina in piena regola: "E' entrato e ho sentito subito un forte rumore - continua il negoziante, di Villa del Conte - aveva perso per terra un gancio, doveva essere quella l'arma con cui minacciarmi".

Un tentativo goffo

Dopodiché l'intruso, tra i 30 e 40 anni, dopo essere entrato in scena in maniera ben poco paurosa, ha raggiunto il banco e ha intimato, in italiano che tradisce un certo accento locale: "Fuori la cassa". "Gli ho detto, 'mi stai prendendo in giro?'", continua il commerciante, che ha preso la situazione in mano e ha affrontando a viso aperto il bandito. Prima l'ha spinto contro la vetrina, poi l'ha indotto a uscire dal negozio.

Ladro in fuga

Così il delinquente ha fatto, evidentemente spiazzato da quel tipo di reazione, scappando lungo via Venezia. Dopo pochi passi ha perso prima il berretto e poi il passamontagna. Si è quindi fermato per raccoglierli, riprendendo poi la propria fuga. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per stringere il cerchio attorno al responsabile: come prima mossa hanno raccolto le testimonianze dei commercianti di zona, che hanno visto fuggire il delinquente. Pare che il ladro indossasse dei jeans corti e una maglietta bianca. Bianco anche il cappello che portava sopra al passamontagna.