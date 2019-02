Minacciata con una siringa e rapinata

L'ha fermata e le ha puntato addosso una siringa, minacciandola. Si è fatto consegnare il portafogli, le ha rubato 40 euro e se n'è andato. Un'ora dopo la polizia ha arrestato il rapinatore che questa notte ha derubato una ventenne in Campo Sant'Aponal. La giovane, mentre passeggiava, è stata colta di sorpresa dal bandito, G.C., 29enne veneziano, che di fronte agli agenti si è giustificato dicendo di aver avuto bisogno di soldi per pagare gli spacciatori tunisini dai quali aveva appena acquistato della droga a San Polo.

L'episodio è avvenuto dieci minuti prima dell'una. La vittima, sotto la minaccia della siringa, ha preferito non opporre resistenza e ha consegnato i soldi. Dopo la fuga dell'aggressore è stata soccorsa da due turisti che l'hanno aiutata a lanciare l'allarme. La ragazza ha fornito una precisa descrizione del rapinatore agli agenti, indicando loro che era scappato in direzione del ponte di Rialto. I poliziotti della squadra volanti hanno avviato subito le ricerche individuando il malvivente all'una e 50 a Santa Croce, in Calle delle rose. Il 29enne è stato bloccato e accompagnato in questura, dove è stato denunciato.